La plateforme de cryptomonnaies Binance renonce à racheter FTX

Après avoir mené un audit des opérations de FTX, « nous avons décidé de ne pas donner suite à l’opération d’acquisition de FTX », a expliqué Binance dans un tweet. La compagnie y mentionne également l’apparition d’informations de presse sur une mauvaise gestion des fonds des clients par FTX et sur des enquêtes engagées par les autorités américaines.

As a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of https://t.co/FQ3MIG381f.

