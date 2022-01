Casablanca : interpellation de sept individus, dont un policier, pour une affaire liée au Bitcoin

Selon les informations préliminaires de la recherche, cinq suspects avaient leurré la victime qui s’active dans le change illégal de devises, suite à la conclusion d’un accord fictif pour transférer des devises numériques Bitcoin, avant de se faire passer pour des policiers et de l’interpeller dans la périphérie de Casablanca pour extorsion, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les personnes concernées ont été arrêtées en flagrant délit « alors qu’ils procédaient à une fausse perquisition du domicile de la victime dans le quartier Dar Bouazza dans les environs de Casablanca, dans le but de subtiliser des sommes d’argent obtenues de transferts présumés illégaux », souligne le communiqué. « Les inspections menées ont abouti à la saisie d’environ un milliard et 148 millions de centimes de la monnaie nationale », ajoute la même source.

Les cinq mis en cause directement impliqués dans ces actes criminels, le frère du policier interpellé et sa fiancée, ainsi que la victime supposée de ces crimes, ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et d’intercepter d’éventuels liens avec le blanchiment d’argent, conclut la DGSN.

(avec MAP)