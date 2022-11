Cadeaux, parfums, cigarettes : démenti d'un changement des formalités douanières aux aéroports

Fin octobre, plusieurs organes de presse faisaient part de nouvelles restrictions douanières concernant les cadeaux, parfums, cigarettes et effets personnels des voyageurs souhaitant accéder au Maroc par voie aérienne.

Ainsi, le communiqué du ministère de l’Economie et des finances, transmis par l’ADII le 6 novembre, vient démentir « catégoriquement ces allégations sans fondement et affirme que la réglementation douanière n’a subi aucun changement et que le contrôle douanier ne concerne en rien les cadeaux et les effets personnels ramenés par les voyageurs marocains y compris les Marocains du monde ».

Selon le guide des formalités douanières, disponible sur le site de l’ADII, les voyageurs accédant au Maroc sont autorisés à avoir « un flacon de parfum (150 ml) et un flacon d’eau de toilette (250 ml), 200 grammes de tabacs manufacturés, une bouteille de vin d’un litre et une bouteille de spiritueux d’un litre ou un autre alcool de même contenance, des souvenirs ou des cadeaux en quantité limitée et sans caractère commercial dans la limite d’une valeur globale de deux mille (2.000) dirhams ».

Enfin, le communiqué transmis par l’ADII rappelle que l’intervention de la Douane ne concerne « que les marchandises qui revêtent un caractère purement commercial ».

(avec MAP)