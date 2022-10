Après le Bélarus et la Russie, l’Iran banni de la cérémonie de remise des prix Nobel

Compte tenu de la gravité et de l’escalade de la situation (…), l’ambassadeur d’Iran ne devrait pas être invité à la cérémonie de remise du prix Nobel”, a estimé la Fondation Nobel dans un communiqué, en référence à la répression brutale par Téhéran des vastes manifestations qui traversent le pays.

“Depuis plusieurs décennies, le point de départ de la Fondation Nobel a été d’inviter tous les pays ayant une représentation diplomatique en Suède (pour) (…) célébrer les contributions des lauréats à la science, la littérature et la paix”, a-t-elle souligné.

En début de semaine, la Fondation a annoncé que les représentants de la Russie et du Bélarus ne seraient pas invités en raison de la guerre en Ukraine, tout comme le chef du parti nationaliste anti-immigration des Démocrates de Suède, qui n’a jamais été convié.

Pour la Fondation Nobel, il s’agit de “suivre la politique diplomatique suédoise et européenne consistant à ne pas inviter la Russie et le Bélarus en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie”. “Bien que la Suède et les autres pays européens n’aient pas encore de politique diplomatique similaire concernant l’Iran, la question évolue encore et nous pensons que (…) l’ambassadeur d’Iran ne devrait pas être invité.”

La cérémonie a lieu tous les ans à Stockholm le 10 décembre, jour où les lauréats des prix de médecine, physique, chimie, littérature et économie reçoivent leur prix des mains du roi Carl XVI Gustaf, suivi d’un dîner de gala réunissant quelque 1200 invités.