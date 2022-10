PLF 2023 : Nadia Fettah dévoile les budgets alloués à la santé et à l’éducation

Nadia Fettah a fait remarquer que l’État prendra en charge les frais d’adhésion à l’assurance maladie obligatoire de base au profit de près de 4 millions de familles en situation de vulnérabilité, en allouant environ 9,5 MMDH.

Dans le même contexte, la ministre a noté que la mise à niveau du système national de santé se poursuivra, à travers l’allocation de 4,6 MMDH supplémentaires, portant ainsi le budget global alloué au secteur de la santé et de la protection sociale à plus de 28 MMDH.

Et d’ajouter : 5500 postes budgétaires devront être créés dans le secteur de la santé, en plus d’allouer près de 1,5 MMDH pour augmenter les salaires des professionnels de santé.

Concernant la généralisation des allocations familiales dans le cadre de la réforme de la protection sociale, la ministre a indiqué que le gouvernement s’attellera à sa mise en œuvre avant fin 2023, et devra bénéficier à environ 7 millions d’enfants issus de familles vulnérables et pauvres en particulier, et 3 millions de familles en situation de vulnérabilité et sans enfant en âge de scolarité.

69 milliards pour l’éducation

Côté éducation, la ministre a relevé que le nouveau PLF a alloué 6,5 MMDH supplémentaires, portant le budget total alloué au secteur à environ 69 MMDH, précisant que 2 MMDH ont été affectés à l’accélération de la généralisation de l’enseignement préscolaire et environ 1,8 MMDH pour augmenter le nombre de bénéficiaires des cantines et internats, en plus de 1,6 MMDH pour le programme de soutien “Tayssir”, qui sera remplacé par les allocations familiales à la fin de 2023.

Plus de 20.000 postes budgétaires seront créés, outre le règlement des arriérés de promotion, et le renforcement de la formation, pour laquelle près de 4 MMDH seront alloués pour la période 2022-2026. En outre, 224 établissements d’enseignement seront construits et 1.746 bâtiments scolaires seront réhabilités, indique Fettah Alaoui.

Aussi, 600 millions de dirhams seront également programmés pour promouvoir le secteur de l’enseignement supérieur et réformer l’université marocaine, a fait savoir la ministre.

Le gouvernement a également consacré près de 4 MMDH pour augmenter les salaires et les indemnités dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’enseignement supérieur, en plus de réduire la pression fiscale sur les salariés et les retraités de la classe moyenne, devant coûter 2,4 MMDH, a-t-elle ajouté.

(avec MAP)