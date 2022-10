PLF 2023: Vers une réduction des taxes sur les médicaments et les produits de santé importés?

Cette décision sera annoncée dans le cadre du projet de loi de finances 2023, indique un communiqué du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Et d’ajouter : cette décision permettra de réduire les prix des médicaments, des produits de santé, fournitures et matériels médicales et paramédicales importés, ce qui contribuera « à les fournir aux citoyens à des prix raisonnables ».

Le département de Khalid Ait Taleb avait précédemment annoncé prendre des mesures « urgentes pour développer et sécuriser le stock stratégique national de médicaments et de produits de santé exposés aux pénuries ou aux interruptions d’approvisionnement actuelles ou potentielles pour l’année 2023, afin de garantir un approvisionnement approprié et continu et de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et atténuer toute difficulté d’approvisionnement », note le communiqué.

À cet égard, un comité de pilotage regroupant toutes les parties concernées a vu le jour, fait savoir le même document, ajoutant qu’il sera chargé de déterminer les besoins en médicaments et produits de santé liés à ce stock, notamment les médicaments d’importance thérapeutique majeure.

(avec MAP)