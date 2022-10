Maroc-Allemagne : nouvelle session des négociations sur la coopération au développement

Le Maroc était représenté par une délégation conduite par le directeur des Affaires européennes au ministère des Affaires étrangères, Redouane Adghoughi, indique le département de Bourita dans un communiqué.

De son côté, la délégation allemande était présidée par Christoph Rauh, directeur Afrique au ministère fédéral de la Coopération économique et du développement (BMZ).

Les travaux de cette session ont été lancés par la Secrétaire d’État au BMZ, Bärbel Kofler, et par l’Ambassadrice marocaine en Allemagne, Zohour Alaoui.

“Les deux parties ont souligné l’excellence des relations renouvelées entre le Maroc et l’Allemagne et se sont félicitées des échanges de messages” entre les deux chefs d’État “dans lesquels il a été souligné l’importance de l’établissement d’un partenariat multidimensionnel tourné vers l’avenir entre le Maroc et l’Allemagne”, rapporte le communiqué.

Ils se sont également félicités de la position de l’Allemagne sur la question du Sahara en faveur du plan marocain d’autonomie.

Ce nouveau programme de coopération, dont le montant s’élève à plus de 242 millions d’euros au titre de l’année 2023, couvre plusieurs domaines prioritaires, dont l’appui aux réformes, à l’emploi, à l’énergie verte et à l’économie durable.

Les deux délégations ont par la suite confirmé l’agenda de coopération, qui portera sur plusieurs secteurs comme le climat, l’énergie, la femme, l’emploi et la formation professionnelle, ainsi que le développement économique durable.

À l’issue des travaux, les deux parties ont convenu de poursuivre la mise en œuvre des programmes déjà engagés et de lancer l’exécution du nouveau programme adopté à l’issue de cette session de négociations.

(avec MAP)