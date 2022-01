Le président allemand invite Mohammed VI pour une "visite d'Etat"

Une réconciliation définitivement scellée? C’est ce que l’on pourrait déduire à la lecture d’un communiqué du cabinet royal diffusé ce 5 janvier, dans laquelle est évoquée en longueur un message adressé par le président Frank-Walter Steinmeir au roi Mohammed VI. Un message dans lequel le président allemand salue, au nom de son pays, « les vastes réformes menées sous la conduite de Sa Majesté le Roi » et dans lequel il est également indiqué que le plan d’autonomie marocain constitue une « bonne base » pour trouver une solution au conflit du Sahara.

Reprenant les éléments de langage onusien, le plan d’autonomie est également décrit « comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base pour parvenir à un accord« . Autre fait notable, l’implication du Maroc dans le dossier libyen est salué alors que la non participation du Royaume à une conférence internationale consacrée à la Libye avait été à l’origine de tensions entre Rabat et Berlin. La politique prônée par le Maroc dans le domaine énergétique est également saluée dans cette missive.

Mais surtout, ce message contient une invitation adressée à Mohammed VI pour effectuer une « visite d’Etat » en Allemagne en vue « sceller un nouveau partenariat entre les deux pays ». Si cette invitation est acceptée il s’agirait de la première visite officielle effectuée par le souverain en Allemagne.

Pour rappel, les relations entre Rabat et Berlin s’étaient refroidies au printemps dernier suite à des désaccords sur le dossier libyen ainsi que la question du Sahara. Fin décembre, le Royaume avait annoncé son intention de renouer le contact avec l’Allemagne suite à des annonces positives émanant du gouvernement mené par le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz.