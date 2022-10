Le festival des Andalousies atlantiques revient à Essaouira du 27 au 29 octobre

Le maestro Omar Metioui, avec son orchestre “Rawafid”, qui accueille Elad Levi et ses musiciens, icônes de la scène juive de la musique arabo-andalouse, sera notamment au programme cette année, annoncent les organisateurs du festival dans un communiqué.

De même, le chanteur et musicien Gusto reprendra des chansons du répertoire judéo-arabe, comme le feront au fil des concerts Abir El Abed, Zainab Afailal et les habitués du festival, la diva Raymonde El Bidaouia et Abderrahim Souiri, incarnation emblématique de l’école souirie de la musique arabo-andalouse, précise la même source.

Le groupe des Hapiyout, troubadours juifs du Tafilalet, sera également au programme cette année.

Après minuit, une soirée fera se rencontrer pour la première fois les styles musicaux juifs Baqqachot et musulman Amdahs, mêlant l’hébreu et l’arabe. Une rencontre réalisée par les paytanims de l’ensemble Matrouz et les chantres de la troupe Al Anouar Al Mohamadia.

D’autres premières sont au programme : Mor Karbasi, la nouvelle étoile du répertoire séfarade, qui montera sur scène avec Zora Tanirt, interprète engagée du patrimoine amazigh.

Seront également à Essaouira le Quartetoukan, qui parcourt les scènes du monde pour chanter le dialogue israélo-palestinien, tandis que le groupe Afalkay, né à Essaouira, invitera Soukaina Fahsi pour un kaléidoscope musical qui fera alterner, façon souirie, le jazz, le flamenco, le chgouri et le répertoire gnaoui.

Essaouira recevra également, pour la première fois au Maroc, le Grand Ballet Flamenco de Andalucia.

Un concert de clôture fera revivre les pages les plus emblématiques et les plus populaires du patrimoine musical judéo-arabe au fil d’une programmation inspirée par le patrimoine spirituel et musical d’Essaouira, celui des Zaouias, des Gnaouas, du Rzoun et du Malhoun.