Nador : 17 candidats à l’émigration clandestine arrêtés suite à des affrontements sur le mont Gourougou

Rassemblés depuis plusieurs jours sur le mont Gourougou, quelques centaines de migrants, majoritairement soudanais, se préparaient pour une tentative d’assaut sur la clôture séparant l’enclave espagnole de Melilia de la province de Nador, selon l’agence de presse espagnole EFE. Ce rassemblement massif est le premier du genre depuis le drame ayant coûté la vie à 23 personnes, le 24 juin dernier.

Tôt ce dimanche 16 octobre, une opération des forces de l’ordre a permis l’arrestation de 17 de ces migrants qui voulaient traverser vers l’enclave espagnole, après des affrontements sur le mont Gourougou. Selon des témoins et une source sécuritaire cités par EFE, les affrontements ont eu lieu dans cette même zone montagneuse d’où sont partis, il y a quatre mois, des centaines de migrants, principalement des Soudanais, pour atteindre la ville de Melilia.

Un témoin a indiqué à l’agence espagnole que les affrontements se sont produits vers 3 heures du matin, impliquant environ 50 migrants. Lors de l’opération, les autorités marocaines ont été assistées par un hélicoptère, détaille la même source.

Les forêts du mont Gourougou, d’où l’on peut voir Melilia et la ville frontalière de Nador, sont le lieu où les migrants se réfugient habituellement dans des camps en attendant de franchir la barrière de l’enclave espagnole.

Depuis le drame du 24 juin, la montagne est pratiquement vidée de ces personnes, après les raids intenses menés par les autorités marocaines pour les disperser. Des centaines d’entre eux se rabattent ainsi vers des villes proches de Nador comme Oujda ou Berkane, précise EFE.

Des sources sécuritaires et les Soudanais ont confirmé à EFE qu’ils planifiaient une nouvelle incursion dans l’enclave et que les autorités marocaines tentaient de la faire avorter en les renvoyant dans les villes du centre et de l’ouest du pays.