El Jadida : le prince Moulay El Hassan donne le coup d'envoi de la 13e édition du salon du cheval

A son arrivée au parc d’expositions Mohammed VI, le prince héritier a été accueilli par Moulay Abdallah Alaoui, président de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE).

Il a ensuite été salué par Bayero Aminu Ado, émir de l’Etat de Kano du Nigéria, son fils Bayero Ahmed Ado, le général Salim Al Barak, directeur de cabinet du prince Abdelaziz Ben Ahmed Ben Abdelaziz, président de l’Organisation arabe du cheval arabe et Mohamed Ahmad Al Harbi, directeur général de l’Association des chevaux pur-sang arabes des Emirats arabes unis.

Moulay El Hassan a, par la suite, assisté à la carrière principale à des spectacles équestres exécutés par des troupes et cavaliers marocains et étrangers notamment des Forces armées royales (FAR), de la Garde royale et de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Ce spectacle a également connu la participation de l’Académie des arts équestres de Marrakech, la troupe cavalcade de Mario Luraschi et Santi Serra Camps, avant de se clôturer sur la prestation des cavaliers de la gendarmerie royale. Le prince a également suivi des spectacles de fantasia animés par 18 sorbas de différentes régions du royaume avant de poser pour une photo souvenir avec les Moqadems.

Les compétitions du salon reprennent de plus belle

Organisé sous le thème « Le Cheval, facteur de développement territorial », l’édition actuelle du salon propose plusieurs moments forts tels que la compétition de Tbourida où les meilleures sorbas, représentant chacune une région du Maroc, s’affronteront dans le cadre du Grand Prix de Sa Majesté le roi Mohammed VI, ou encore le Grand Prix de Sa Majesté le roi Mohammed VI du saut d’obstacles, épreuve finale du Morocco royal tour.

D’autres compétitions nationales et internationales seront programmées, à savoir le show international A du pur-sang arabe, la coupe des éleveurs marocains de chevaux arabes, le championnat du cheval barbe, la coupe des champions arabes-barbes, le championnat national de maréchalerie moderne, les épreuves de l’équi-play tour ou encore le concours de saut international.

À ces compétitions s’ajouteront des activités équestres ludiques, artistiques et sportives, ainsi qu’un programme articulé autour de la promotion des métiers et du savoir-faire liés au monde du cheval. Le cheval sera également au centre de nombreuses conférences culturelles et scientifiques.

(avec MAP)