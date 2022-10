Astronomie: détection à Oukaimeden d’un sursaut gamma de puissance encore jamais enregistrée

Le flash de lumière en question, le plus brillant jamais observé, a été émis à une distance estimée de 2,4 milliards d’années-lumière de la Terre et a probablement été provoqué par la naissance d’un trou noir, précise l’Observatoire de l’Oukaimeden dans un communiqué.

Le phénomène a été détecté pour la première fois le matin du 9 octobre par des télescopes spatiaux à rayons X et à rayons gamma, notamment le télescope spatial à rayons gamma Fermi de la NASA, l’observatoire Neil Gehrels Swift et le vaisseau spatial Wind, note la même source, faisant savoir que les télescopes MOSS et HAO de l’Observatoire de l’Oukaimeden ont observé le phénomène dans le cadre d’une coopération avec le consortium GRANDMA.

Les investigations sont toujours en cours pour en savoir plus sur ce phénomène qui fera l’objet d’une prochaine circulaire du réseau GRANDMA.

L’observatoire de l’Oukaimeden a rejoint le réseau GRANDMA depuis quelques mois et a débuté les observations en avril dernier avec le télescope MOSS, le télescope OWL de l’Agence spatiale de Corée du Sud et les télescopes de l’Association marocaine d’astrophotographie, tous opérant sur le site de l’Oukaimeden.

