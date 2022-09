Percer les secrets de l’univers avec Stephen Hawking : “A Brief History of Time” (en anglais)

Voici le premier livre que Stephen Hawking a écrit pour le grand public. Il y expose, dans un langage accessible à tous, les plus importantes découvertes des astrophysiciens.

Retraçant les grandes théories du cosmos depuis Galilée jusqu’à Einstein, racontant les ultimes découvertes en cosmologie, expliquant la nature des trous noirs, il propose ensuite de relever le plus grand défi de la science moderne : la recherche d’une théorie permettant de concilier la relativité générale et la mécanique quantique.

Stephen Hawking a lutté pendant plus de vingt ans contre une maladie neurologique très grave qui a fini par l’emporter. Malgré ce handicap, il a consacré sa vie à tenter de percer les secrets de l’univers et à nous faire partager ses découvertes. Un livre fascinant.

«A Brief History of Time - From the Big Bang to Black Holes»

Stephen Hawking

