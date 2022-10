Salon étudiant : le Campus Fair revient les 19 et 20 novembre à Casablanca

Le Campus Fair fait son retour à Casablanca. Le salon, qui aura lieu à l’hôtel Hyatt Regency le week-end du 19 et 20 novembre, de 10h à 18h, s’adresse aux élèves de première et terminale, ainsi qu’aux étudiants des classes préparatoires, de niveau bac +2 ou de licence. Il leur permet de rencontrer des représentants d’établissements supérieurs et de recueillir des informations concernant les possibilités d’enrichir leurs compétences et leur expertise.

Le salon accueillera plusieurs business schools, écoles d’ingénieurs, écoles spécialisées, IAE et IEP. L’événement permettra ainsi aux visiteurs de découvrir les offres de grandes écoles et universités marocaines et internationales (France, Canada, Espagne, Etats-Unis…).

L’organisation prévoit également un espace de coaching permettant d’aider les visiteurs à identifier les différentes voies d’accès aux établissements d’enseignement supérieur.

Des conférences thématiques, animées par des experts du monde de l’éducation, auront également lieu afin de préparer les étudiants à leur parcours, mais aussi pour répondre à leurs interrogations concernant l’employabilité et les secteurs d’activité.

L’événement connaîtra la participation des équipes de Campus France Maroc ainsi que de l’ambassade des Etats-Unis, mobilisées pour renseigner les étudiants sur les parcours universitaires en France et aux Etats-Unis, tout en les accompagnant à construire un projet d’étude et facilitant leurs candidatures de pré-inscription auprès d’établissements de l’enseignement supérieur.