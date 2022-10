Révélations : Moulay Hassan, un prince à la fac

Dans la quiétude verdoyante de Sala Al Jadida, aux abords de la rocade Rabat-Salé, s’est soudainement dressé, fin 2021, un édifice flambant neuf, couvrant plusieurs hectares de terrain. En moins de huit mois seulement, les murs de la Faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales (FGSES), annexe de l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguérir, se sont matérialisés, comme par miracle, devant les yeux ébahis des riverains. Ce campus, doté du nec plus ultra des équipements sportifs, technologiques et pédagogiques, accueille un étudiant très spécial : le prince Moulay Hassan. Prévu initialement pour 2023, l’achèvement du complexe universitaire a battu tous les records de vitesse. Et pour cause, les entreprises de construction chargées du chantier ont rendu une copie parfaite deux ans avant la date butoir. La raison ? Permettre à Moulay Hassan d’entamer ses études supérieures dans la capitale, au sein de la “Faculty of Governance, Economics and Social Sciences”. A…

