Énergie nucléaire : Moscou approuve un accord de coopération avec Rabat

L’ordonnance correspondante signée par le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine a été publiée mercredi 12 octobre par Moscou sur le portail Internet officiel d’informations juridiques, rapporte l’agence de presse russe TASS.

L’accord prévoit une coopération entre les deux pays dans au moins 14 domaines. En particulier, la Russie assistera le Maroc dans la création et l’amélioration des infrastructures d’énergie nucléaire, la conception et la construction de réacteurs nucléaires, ainsi que d’usines de dessalement d’eau et d’accélérateurs de particules élémentaires, fournira des services dans le domaine du cycle du combustible, du combustible nucléaire usé et la gestion des déchets radioactifs.

En outre, la Russie aidera le Maroc dans l’exploration et le développement des gisements d’uranium et l’étude de la base de ressources minérales du pays, la formation du personnel des centrales nucléaires, ainsi que la formation du personnel de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR).

La ratification de cet accord par la Russie suit la signature, lors de la visite de l’ancien Premier ministre russe Dimitri Medvedev, en octobre 2017, d’une série d’accords de coopération entre la Rabat et Moscou, notamment dans le domaine du nucléaire.