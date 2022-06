Nucléaire : une énergie d’avenir pour le Maroc ?

Si le Maroc pariait jusqu’ici sur une complémentarité énergies renouvelables-gaz naturel pour son électricité, l’approvisionnement difficile en gaz naturel rend cette stratégie de plus en plus compliquée. Dans un contexte marqué par une flambée massive des prix du gaz et du charbon, le Maroc pourrait-il se permettre d’ouvrir grand la porte du nucléaire qu’il a jusque-là laissée entrouverte ?

Par Soufiane Chahid