OCP : 4 millions de tonnes d’engrais pour le renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique

Mardi 11 octobre, lors des Assemblées annuelles de la Banque mondiale, le président directeur général du groupe, Mostafa Terrab, a annoncé qu’OCP s’engageait à dédier plus de 4 millions de tonnes d’engrais aux agriculteurs africains, soit plus du double de l’approvisionnement consacré par OCP au continent en 2021 et plus d’un quart de la production totale prévue par le groupe.

Dans un communiqué, rendu public ce mercredi 12 octobre, OCP indique que ce “programme d’approvisionnement en engrais comprendra un volet dédié à la formation et au renforcement de capacités en partenariat avec des acteurs locaux, en phase avec l’approche du Groupe centrée sur le fermier”.

35 pays bénéficiaires

“Cette allocation permettra de garantir que les bons engrais soient disponibles pour l’ensemble du continent, en vue de stimuler les rendements pour 44 millions d’agriculteurs dans 35 pays, y compris au Maroc”, précise le communiqué.

Cet effort traduit l’engagement à long terme d’OCP en Afrique à travers sa filiale OCP Africa, qui a développé une “approche globale centrée sur le fermier” et qui a déjà touché plus de 2 millions d’agriculteurs, notamment à travers la customisation des engrais, la cartographie des sols, la formation, les essais sur le terrain et l’accès au marché.

Dans ce sens, Mostafa Terrab a déclaré : “La situation géopolitique actuelle révèle des fragilités systémiques profondes dans les systèmes agricoles mondiaux. Nous devons relever les défis auxquels sont confrontés les agriculteurs africains, qu’il s’agisse des infrastructures, de la formation ou de l’accès au marché et au financement. Nous sommes heureux de pouvoir apporter notre contribution. Le Groupe OCP est également reconnaissant pour l’excellent dialogue et la collaboration avec la Banque mondiale, l’IFC, l’USAID, ainsi que les autres agences multilatérales et de développement impliquées dans cet effort, compte tenu de leur leadership et de leur engagement à long terme envers le développement de l’Afrique.”