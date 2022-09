OCP Group acquiert 50% de l’opérateur espagnol GlobalFeed

Le groupe OCP vient d’annoncer l’acquisition de 50 % de l’entreprise GlobalFeed S.L, filiale du groupe espagnol Fertinagro Biotech. Un deal qui permet à OCP Group de sécuriser une place de choix dans le tour de table de l’opérateur basé à Huelva et spécialisé dans la production de la nutrition animale et dans la distribution d’une large gamme de produits, dont des produits de commodité à base de phosphate ou encore de solutions premium et à haute valeur ajoutée destinées à plusieurs espèces.

Un marché à développement soutenu

“Cette acquisition confirme l’objectif d’OCP de se diversifier dans les phosphates et de devenir un acteur leader dans le secteur de l’alimentation animale, en répondant à la demande croissante et en élargissant ses offres avec des produits durables de spécialités et customisés”, précise dans un communiqué Marouane Ameziane, Managing Director Speciality Products and Solutions du Group OCP.

GlobalFeeds dispose d’unités de production flexibles, d’une capacité de 200.000 tonnes pour les produits à base de phosphates et 30.000 tonnes pour les produits à base de sulfate de fer, en plus de bénéficier d’une large présence commerciale à l’internationale.

Cette opération s’explique par le développement soutenu qu’a connu le marché de la nutrition lors des dernières années. Portée par l’intensification de l’élevage, l’activité doit faire face à une augmentation de la demande en produits carnés et à forte teneur protéinée, notamment dans les pays émergents. Ce qui en clair signifie que le secteur doit répondre aux besoins en préférences nutritionnelles des populations des marchés cibles.

Ce deal s’inscrit par ailleurs dans le chantier de diversification lancé par OCP Group depuis plusieurs années. Le groupe est déjà présent dans le marché des phosphates pour aliments de bétails. Disposer d’un accès au portefeuille client de GlobalFeed devrait lui permettre d’élargir sa présence géographique et d’une offre produits variée et innovante.

“Cette alliance encore plus étroite avec OCP permettra d’accélérer nos capacités industrielles et la croissance de notre marché en offrant aux éleveurs un meilleur accès à nos technologies de pointe et aux alternatives de nutrition à base de phosphate les plus fiables du marché”, a souligné dans le même communiqué Javier Martin, PDG de GlobalFeed.

OCP et Fertinagro, une relation qui date

La relation entre OCP et Fertinagro remonte à 2018, suite à l’acquisition du groupe marocain de 20 % des parts de l’entreprise espagnole. Fertinagro est, pour rappel, spécialisé dans la commercialisation de solutions innovantes de nutrition de plantes, notamment les formules NPK qui occupent une place de choix dans le portefeuille produit de l’opérateur marocain, tant au niveau national qu’international, compte tenu des possibilités de personnalisation qu’offre cette gamme de fertilisant.

Une année après cette opération, les deux groupes conviennent de la mise en place d’une joint-venture, baptisée OCP-Fertinagro Advanced Solutions. Une JV dont le site de production se situe sur le site de Jorf Lasfar et devait, selon le communiqué avant la création de la structure, disposer d’une capacité nominale annuelle initiale de 250.000 tonnes d’engrais NPK de spécialité, avec des perspectives d’extension à 1 million de tonnes à travers une large gamme de solutions de nutrition innovantes, adaptées aux différents besoins des sols et des cultures, et répondant aux besoins spécifiques des agriculteurs à travers le monde.