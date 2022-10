Cameroun : “Le chant du péché” de Khalid Maadour primé meilleur court-métrage au festival Écrans noirs

Ce film de 14 minutes raconte l’histoire de Sophonis et Yuba de la tribu Imediazen, un groupe de chanteurs et de musiciens qui célèbrent les mariages et les différentes festivités dans la région du Rif, au nord-est du Maroc. Le jury des courts et longs métrages internationaux a été présidé par la journaliste et productrice camerounaise Marie-Roger Biloa.

Quelque 100 films ont concouru pour les prix de la 26e édition du festival, et ont été répartis en trois catégories : les films étrangers, les films centrafricains et les films camerounais, dont chaque catégorie comprenait des compétitions pour le long-métrage et le court-métrage de fiction, un long-métrage documentaire et un court-métrage documentaire, ainsi qu’un concours spécial séries télévisées.

Pour ce qui est du prix du meilleur film camerounais, il a été attribué à The Planters Plantation de Young Ndinga Eystein, tandis que le film Patrouilleurs du Nigérien Boubacar Djingare Maiga a décroché le prix du court-métrage documentaire international.

Le festival Écrans noirs est un espace de rencontres entre le public, les acteurs, les réalisateurs, les producteurs et les professionnels du cinéma en Afrique pour un échange sur les enjeux du septième art au niveau du continent.

Le Maroc a déjà remporté trois prix dans le cadre de ce festival au Cameroun en la personne du réalisateur Mohamed Amin Benamraoui pour son film Adios Carmen (2014), du réalisateur Hicham El Jebbari pour Les larmes de Satan (2016) et de la réalisatrice Fatima Boubekdi, pour Annatto (2021).