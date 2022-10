Rallye du Maroc : La 22ème édition aura lieu du 1er au 6 octobre avec 342 compétiteurs

Cette édition du Rallye du Maroc prendra le départ ce samedi, d’Agadir à destination des provinces du Sud du Royaume, ont annoncé les organisateurs de cet évènement lors d’un point de presse tenu vendredi à Agadir.

Le Rallye battra cette année un nouveau record avec 342 de participants , représentant 36 nationalités et 235 véhicules, soit une hausse de 25% par rapport à l’édition précédente, ce qui reflète, selon les organisateurs, l’attachement de la communauté des rallyes tout-terrain (Cross-Country) à cet important événement sportif national.

Dans ce cadre, les compétiteurs vont parcourir une distance de plus de 2.316 Km au départ d’Agadir pour rallier Tan Tan, puis Laâyoune, avant de retourner à Tan Tan et de boucler la boucle de cette 22ème édition.

Le parcours de ce rallye se distingue par une diversité des reliefs, entre vallées, dunes, falaises et montagnes. Dans ce sens, David Castera, le directeur général du Rallye du Maroc, estime que « le Maroc possède un territoire parmi les plus variés au monde où l’on peut retrouver quasiment tous les ingrédients du Dakar ».

Dans une déclaration à la MAP, il a expliqué que pour esquisser le parcours du Rallye, il a toujours en tête à quoi aspirent les compétiteurs, notant que la navigation et le sable auront la part belle tout au long de cette édition, ce qui donnera au Rallye cette année « le profil d’un petit Dakar ».

S’agissant des motos, le Chilien Pablo Quintanilla (Monster Energy Honda), tenant du titre et deuxième du Dakar comme du classement provisoire du Championnat du monde sera escorté pour la première fois en course de son nouveau coéquipier Adrien Van Beveren. Le Britannique Sam Sunderland (GasGas Factory Racing), l’Australien Toby Price et l’Argentin Kevin Benavides (KTM Factory Racing) seront également de a partie.

Chez les quads, le Français Alexandre Giroud, vainqueur à Jeddah en janvier dernier, et des prétendants de la trempe de Manuel Andujar, vainqueur du Dakar 2021, prendront part aussi au Rallye du Maroc.

Pour ce qui est des autos, les projecteurs de la planète des sports mécaniques seront braqués sur un double match au sommet. Celui du retour de l’écurie Audi face à ses concurrents, mais aussi celui des deux ténors Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) et Nasser Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing) au coude à coude pour le titre de champion du monde 2022.

Cette catégorie sera, par ailleurs, marquée par la participation de la nouvelle génération de la Audi hybride » Audi RS Q e-tron E2″ avec aux commandes le Français Stéphane Peterhansel, l’Espagnol Carlos Sainz et le Suédois Mattias Ekström, outre le Saoudien Yazeed Al Rajhi, le Néerlandais Erik Van Loon (Hilux Overdrive Racing) et d’autres grands noms des sports mécaniques.

Concernant la présence marocaine à ce Rallye, elle sera marquée par la participation d’« Africa Rallye Team » qui comprend le tenant du titre en Rally 3 Enduro Cup Afriquia, Amine Echiguer, accompagné de Hamza El Ouahal et Moad Sahli.

Pour ce qui est des SSV (véhicules utilitaires tout-terrain), Souad Mouktadiri sera la seule femme pilote à prendre part à cette manifestation sportive. D’autres champions vont concourir dans cette catégorie comme Ali Oukerbouch qui a réalisé le meilleur classement pour un Marocain lors de la dernière édition du Rallye Dakar.

