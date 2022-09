Justice : Abdellatif Ouahbi s'entretient à Abou Dhabi avec son homologue émirati

Après des visites de travail en Arabie saoudite puis au Bahreïn, le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi est arrivé ce 22 septembre à Abou Dhabi, où il s’est réuni avec son homologue émirati Abdullah bin Sultan bin Awad Al-Nuaimi.

Cette rencontre a également été l’occasion pour discuter « des réformes et développements qu’ont connus les Emirats arabes unis dans le domaine de la justice », relève un communiqué du ministère de la Justice.

À cet égard, les deux parties ont convenu « de promouvoir et de développer les relations bilatérales en matière judiciaire » poursuit la même source.

Et d’ajouter : « les deux parties ont exprimé leur volonté de hisser la coopération judiciaire au plus haut niveau, notamment à travers l’approfondissement du dialogue entre les experts marocains et émiratis, la concrétisation de cette coopération par le biais de différents accords relatifs aux domaines commercial, civil et de l’état-civil, et l’échange d’expériences en matière de digitalisation, des infrastructure des tribunaux ainsi qu’au niveau de la poursuite de la mise en œuvre des accords communs et ce, au service de la justice ».

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série de visites qu’effectue le ministre de la Justice dans huit pays arabes, à savoir l’Arabie saoudite, le Bahreïn, le Koweït, le Qatar, le Sultanat d’Oman, les Emirats arabes unis, la Jordanie et l’Egypte, conclut le communiqué.

(avec MAP)