Rabat: 10 personnes dont un inspecteur de police arrêtées pour une "roqya" à 1 million de dirhams

L’affaire est au centre de toutes les discussions dans le quartier de Yacoub Al Mansour à Rabat. La police de ce quartier de la capitale a procédé, les 16 et 17 septembre, à l’interpellation de dix personnes, dont un inspecteur travaillant dans un arrondissement de police.

Les suspects ont été incarcérés pour leurs liens présumés avec un réseau criminel impliqué dans l’escroquerie, l’usurpation de fonction régie par la loi, la détention et le vol, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Selon les informations préliminaires de l’enquête, l’un des suspects a délibérément procédé à la fraude en prétendant vouloir donner à la victime du mercure rouge à utiliser dans le domaine de la pratique « roqya », en échange d’une somme d’argent d’environ 1 million de dirhams, précise le communiqué.

Selon la même source, un assistant de la victime, chargé de remettre la somme d’argent, a fait l’objet de détention et de vol avec l’implication et la complicité des autres suspects, dont certains ont usurpé des fonctions régies par la loi.

Les recherches et investigations, menées à cet effet, ont fait état de l’implication dans cette affaire d’une personne, aux antécédents judiciaires pour escroquerie. Deux fonctionnaires, révoqués depuis des années du corps de police ont également été arrêtés. Ces derniers, qui étaient en possession de sommes d’argent provenant de leur forfait, sont soupçonnés d’avoir bénéficié de la complicité et de la participation de l’inspecteur de police arrêté et ce en échange de bénéfices financiers.

Les dix mis en cause ont été placés en garde à vue, à disposition de l’enquête, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, et d’arrêter tous les éventuels complices ou participants aux actes d’exécution matérielle de ce crime, conclut le communiqué.

(Avec MAP)