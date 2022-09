L'Inspecteur général des FAR, Belkhir El Farouk, reçu par le chef d'état-major d'Israël à Tel-Aviv

En marge de sa participation à la 1re Conférence internationale sur l’innovation de Défense “CII”, le général de corps d’armée et inspecteur général des FAR Belkhir El Farouk s’est entretenu ce mardi avec le chef d’état-major général de l'armée israélienne, Aviv Kohavi, indique un communiqué de l’état-major général des FAR.

Par La Rédaction