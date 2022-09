Défense : le général de corps d’armée, commandant la Zone Sud, se rend à Tel-Aviv

Le Général de corps d’armée, inspecteur général des FAR et commandant la Zone Sud, Belkhir El Farouk, s’est rendu, en compagnie d’une importante délégation militaire, en Israël en vue de participer à la première Conférence internationale sur l’innovation de Défense (CII), qui se tient du 12 au 15 septembre à Tel-Aviv, indique un communiqué de l’État-major général des FAR.

Par La Rédaction