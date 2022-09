Avant son 11e congrès, le PPS tient la 10ème session de son Comité central

Préparation du 11e congrès national du parti. Cette 10ème session du Comité central a été consacrée à l’adoption des modalités juridiques et organisationnelles relatives au 11ème Congrès national, qui se tiendra les 11, 12 et 13 novembre prochain à Bouznika, pour élire un nouveau secrétaire général du parti.

Ainsi, les participants ont échangé autour du rapport du bureau politique consacrés aux derniers développements de la scène politique nationale, passant en revue les axes sociaux, économiques et financiers en relation avec les défis actuels.

Les enjeux de ce 11è Congrès national ont, également, été mis en exergue au cours de cette réunion, qui a porté aussi sur la présentation d’une synthèse des travaux des sous-commissions et des commissions thématiques, en plus de discuter sur les projets de documents à présenter au Congrès national.

Dans une déclaration à la presse, le secrétaire général du parti, Mohamed Nabil Benabdallah, a indiqué que cet événement est d’une grande importance, car il permettra au parti de « consolider son identité et son projet politique ».

« L’objectif principal que nous recherchons est de faire de ce conclave un rendez-vous fort qui constitue une alternative démocratique au sein de la scène politique nationale », a-t-il relevé, soulignant que le PPS continuera d’incarner une orientation critique et une force de proposition.

Pour sa part, le membre du bureau politique du parti, Abderrahim Bennacer, a souligné qu’au cours des derniers mois, le comité central s’est concentré sur le processus de préparation du 11ème congrès à travers la mise en place de plusieurs commissions thématiques et fonctionnelles, dans le but de fournir les conditions propices à la tenue du congrès.

Et de noter que cette réunion a constitué l’occasion de présenter le rapport d’activité et les réalisations du Comité central.

Dans le même sens, Aicha Lablak, membre du bureau politique du parti, a indiqué que la tenue la dernière session du Comité central avant le 11ème Congrès a été l’occasion de débattre et de se prononcer sur le document politique et les statuts du parti.

Par ailleurs, et dans le cadre des dispositions légales, organisationnelles et procédurales en relation avec le 11è Congrès national, la date limite d’obtention et de remise des cartes de membre du parti a été prolongée jusqu’au 17 septembre, sans porter de modifications aux délais du reste des processus préparatoires, ni à la date de la tenue du congrès.

(avec MAP)