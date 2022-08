Le 11e congrès national du PPS prévu pour la mi-novembre à Bouznika

La préparation du congrès national du PPS se poursuit selon le programme approuvé le 18 juin dernier par le comité central du parti, précise la présidence de la commission nationale préparatoire du congrès.

Certaines commissions thématiques ont achevé la première phase de leurs travaux, notamment la commission du document politique et des programmes nationaux et celle du droit interne, qui ont conçu les premières ébauches du projet de document politique et du projet d’amendement au droit interne.

La commission de la communication est engagée, pour sa part, dans la formulation de la stratégie communicationnelle précongrès, tandis qu’une commission dédiée gère le volet logistique et financier en vue de mener à bien les travaux du 11e congrès, indique la même source.