Restrictions de visas : l'AMDH appelle les consulats français à “cesser d'insulter les citoyens marocains”

Cessez d’insulter les citoyens marocains par les services consulaires de France au Maroc » : tel est l’objet de la lettre ouverte adressée, le 30 août, par l’Association marocaine des droits de l’Homme (AMDH) à la présidence de la République française et à la présidence du gouvernement français.

S’alarmant des « souffrances » des citoyens marocains demandeurs de visas auprès des services consulaires des pays européens, et de l’Etat français en particulier, le bureau central de l’AMDH exprime « sa ferme condamnation de l’insouciance avec laquelle les consulats de l’Etat français au Maroc confrontent les intérêts des citoyennes et citoyens marocains« .

« Aucune explication à cette décision »

« Votre pays, la France, a pris la décision de réduire de moitié le nombre de visas, et nous ne trouvons d’explication à cette décision soudaine que les calculs de votre pays colonial et l’extorsion que vous exercez sur les pays colonisés afin de faire pression sur eux pour qu’ils se soumettent encore plus à vos intérêts militaires, économiques et géostratégiques », indique l’AMDH dans sa lettre.

L’AMDH appelle ainsi à « mettre fin au traitement des citoyens marocains avec cette arrogance coloniale » par les services consulaires français au Maroc et à l’engagement à « respecter le principe de la liberté de circulation tel que stipulé par l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme ». L’AMDH demande également aux services consulaires « d’indemniser les citoyens marocains dont la demande de visa vers la France a été rejetée ».

Cette lettre de l’AMDH vient juste après la réaction de l’Association italo-marocaine pour la défense des droits humains, qui a rejoint une ONG internationale basée à Genève pour constituer un dossier à soumettre à la Cour de Justice de l’Union européenne au sujet des refus des visas, ainsi que l’appel de la Fédération marocaine des droits du consommateur qui a exigé le remboursement des visas refusés.