L’UE tiendra des négociations d’urgence sur l’énergie le 9 septembre

Je convoque une réunion extraordinaire du Conseil de l’Énergie. Nous nous réunirons à Bruxelles le 9 septembre. Nous devons réparer le marché de l’énergie”, a déclaré le ministre Jozef Sikela sur son compte Twitter.

“La solution au niveau de l’UE est de loin la meilleure que nous ayons”, a-t-il ajouté.

After a weekend full of negotiations, I can announce that I am convening an extraordinary meeting of the Energy Council. We will meet in Brussels on the 9th September.

We must fix the energy market. Solution on the EU level is by far the best we have. pic.twitter.com/tsOzOSHpx0

