Le festival Ciné-plage prévu du 26 au 28 août à Rabat

Organisé en partenariat avec le Conseil de la ville de Rabat, la wilaya de la région et l’organisation des Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU), Ciné-plage prévoit la projection de films dans des espaces ouverts, dont la Corniche de Rabat. Le programme prévoit des grands classiques du cinéma africain, du Maroc, Mali, Sénégal et de la Tunisie.

Les célébrations de la manifestation Rabat capitale de la culture africaine, organisée de juin 2022 à mai 2023 sous le Haut patronage du roi Mohammed VI, comprennent divers domaines, dont la littérature, la poésie, les arts plastiques, la musique, le théâtre et le cinéma.

Le Comité des capitales africaines de la culture avait officiellement annoncé en février 2020 la désignation de Rabat comme capitale de la culture africaine pour 2022-2023.

