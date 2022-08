Ahmed Bel Miloudi : le corps du migrant mort au Paraguay rapatrié au Maroc

Ahmed était l’un des sept jeunes hommes originaires de pays d’Afrique du Nord qui ont tenté de rejoindre l’Italie à bord d’un train transportant des conteneurs. Malheureusement, les jeunes sont restés coincés à l’intérieur de l’un de ces conteneurs, avec une cargaison d’engrais destinée au Paraguay.

Selon les informations rapportées par le média paraguayen La Nación, les réseaux sociaux ont permis d’identifier les personnes décédées, car des amis et témoins les ont vues monter dans le train et entrer dans le conteneur en Serbie. À partir de cette identification, les proches de l’un d’entre eux, Ahmed Bel Miloudi, ont contacté le média paraguayen ainsi que l’ambassade du Maroc au Paraguay.

Les sept personnes pourraient être décédées lors du premier voyage entre la Serbie et la Croatie, puis le conteneur a été expédié au port de Villeta au Paraguay, pour un voyage d’un peu plus d’un mois.

Les cadavres des malheureux migrants ont été retrouvés le 23 octobre 2020 après l’ouverture du conteneur dans un entrepôt du quartier de Santa María à Asunción.

Le média paraguayen indique qu’après une longue enquête scientifique menée par le ministère public du Paraguay, les proches ont finalement envoyé des échantillons d’ADN et, au terme d’un processus « long et complexe », une partie au moins de la dépouille du jeune Marocain a été identifiée et est arrivée à Rabat jeudi soir.