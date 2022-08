Diplomates marocains en Colombie: Farida Loudaya nous livre sa version des faits

Des diplomates marocains “drogués et dépouillés par des escorts” à Bogotá. L’information a eu l’effet d’une bombe le 18 août, entraînant une frénésie médiatique, sur fond de réactivation de la reconnaissance de la pseudo RASD par la Colombie. Selon nos informations, ce sont deux fonctionnaires de l’ambassade du Maroc en Colombie qui ont été victimes de vol et non trois comme rapporté par la presse locale. “Contrairement à ce qui a été rapporté, les filles qui ont dîné avec les fonctionnaires ne sont pas des escorts ou des prostituées, mais des filles ‘normales’ avec qui ils ont fait connaissance grâce à une application de rencontre”, nous précise Farida Loudaya, ambassadeur du Maroc en Colombie.

“Un incident courant en Colombie”

Ces derniers ce sont donné rendez-vous dans un restaurant pour un dîner…