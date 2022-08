Pour des experts de la Banque mondiale, l’absence de transports publics pénalise les entreprises marocaines

Dans une étude de cas publiée le 28 juillet, des experts de la Banque mondiale ont étudié la situation des trajets domicile-travail dans une trentaine d’entreprises au Maroc et l’impact de l’absence de transports publics accessibles, abordables, efficaces et sûrs.

L’étude pointe plusieurs difficultés, notamment pour les travailleurs du secteur informel et ceux aux revenus bas : “Il faut jongler entre plusieurs moyens de transport, s’assurer que le transport est aussi bon marché que possible, prévoir les perturbations inattendues, coordonner ses horaires avec les autres membres de la famille, craindre d’éventuels problèmes de sécurité ou de harcèlement, tout en veillant à ne pas arriver en retard au travail”, listent les experts.

Des difficultés encore plus prononcées pour les femmes “qui assument la majeure partie des tâches ménagères et de la garde des enfants”, soulignent-ils.

Impact négatif sur la fidélisation des employés

Ainsi, “l’accessibilité du lieu de travail est devenue une charge mentale pour les travailleurs comme pour les dirigeants d’entreprises”, affirment les experts qui ont mené leur étude auprès de dirigeants et responsables d’entreprises issus de 31 établissements du secteur textile, dont 60 % situés à Casablanca, 20 % à Tanger, 13 % à Fès et 7 % à Marrakech.

“Le nombre de répondants étant limité, les résultats de l’analyse ne sont pas statistiquement significatifs. Ils sont néanmoins indicatifs, et cette expérience montre qu’il est possible de cerner les habitudes de déplacement d’une manière simple, efficace et facilement transposable à plus grande échelle”, d’après les experts de la Banque mondiale.

Les employeurs interrogés devaient notamment répondre à des questions relatives à leur entreprise et la nature de leur établissement, à l’accessibilité géographique de leurs usines, aux habitudes de déplacement de leurs employés et aux politiques de transport de leur entreprise.

“Un meilleur accès à l’emploi”

Selon près de 40 % des entreprises interrogées, les transports publics peuvent avoir un impact négatif sur la fidélisation des employés

“La qualité des services de transport public a une incidence sur les performances d’une entreprise. Selon près de 40 % des entreprises interrogées, les transports publics peuvent avoir un impact négatif sur la fidélisation des employés. Les entreprises interrogées étaient unanimement très critiques à l’égard de tous les aspects de la qualité des transports publics : fréquence, confort et ponctualité”, ajoute l’étude de cas.

Toujours d’après l’enquête, les entreprises interrogées ont révélé que la question des transports était une préoccupation majeure pour les employés et les représentants syndicaux.

“L’amélioration des transports publics profite aux travailleurs en leur offrant un meilleur accès à l’emploi, tout en contribuant à accroître les performances des entreprises. (…) Un réseau de transport public efficace est primordial pour le développement de centres urbains durables, respectueux du climat, inclusifs et tournés vers la croissance”, conclut la Banque mondiale.