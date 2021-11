La Banque européenne d’investissement mobilise 1 million d’euros pour électrifier une partie du réseau de l’ONCF

La Banque européenne d’investissement (BEI) a mobilisé un million d’euros (environ 10,3 millions de dirhams) pour la réalisation des prestations d’études relatives à l’électrification du réseau Est de l’ONCF (Fès-Oujda et Taourirt-Nador).

Une réhabilitation nécessaire

D’après les informations recueillies par TelQuel, il s’agit d’un projet de financement d’une équipe de consultants pour préparer les études de faisabilité, les études d’impact environnemental et social (EIES), ainsi que les études de conception de l’investissement qui concernent la réhabilitation et l’électrification du réseau ferroviaire de la région de l’Oriental. Le projet couvre un réseau de 550 kilomètres situé entre Fès-Oujda, Taourirt-Nador, Oujda-Jerada et Selouane-Port Nador Ouest.

“Le périmètre des travaux devrait comprendre les travaux de réhabilitation nécessaires à la mise aux normes de la ligne, l’installation d’une caténaire sur 550 km de voie unique, la construction de sous-stations électriques et l’adaptation de…