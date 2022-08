Le chef de la police israélienne en visite officielle au Maroc

Cette visite aura pour objectif de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité et d’échanger les expériences des deux pays. Au cours de ces 5 jours, le commissaire discutera avec des responsables marocains du renforcement de la coopération opérationnelle, de renseignement et d’enquête dans le but de renforcer les relations entre les effectifs de police des deux pays.

La visite s’achèvera vendredi, jour où le chef de la police visitera le mausolée Mohammed V à Rabat — où sont enterrés les rois Mohammed V et Hassan II — et rencontrera la communauté juive et ses institutions.

Sur son compte Twitter, l’ambassadeur d’Israël au Maroc, David Govrin, a annoncé la visite, précisant que le commissaire de la police israélienne sera accompagné des chefs des départements des relations extérieures et des renseignements.

نواصل هذا الاسبوع الزيارات التاريخية،حيث نستقبل اليوم المفتش العام للشرطة الاسرائيلية، السيد يعقوب شبتاي في أول زيارة رسمية له إلى المغرب الذي سوف يكون مرفوقا برئيس قسم العلاقات الخارجية ورئيس قسم المعلومات.الزيارة من شأنها تعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني وتبادل الخبرات. pic.twitter.com/foQHUx41N6 — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) August 1, 2022

Pour rappel, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la défense nationale (ADN), Abdellatif Loudiyi, avait reçu le 19 juillet le général de corps d’armée Aviv Kochavi, chef d’état-major des forces de défense israéliennes, en visite de travail au Maroc.

Une visite qui aura permis “d’examiner les opportunités de développer davantage les axes de la coopération portant principalement sur la formation, le transfert de technologies ainsi que sur le partage d’expériences et d’expertises”.