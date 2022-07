A l'occasion de la Fête du Trône, le roi accorde sa grâce à 1.769 détenus

Ils bénéficient de cette grâce royale lors de la Fête du Trône de cette année. lors des festivités qui seront célébrées à partir de ce 30 juillet, le souverain va user de son pouvoir de grâce au profit de 1769 personnes.

Parmi elles, certaines sont en détention et d’autres en liberté, condamnées par différents tribunaux du royaume, parmi lesquelles certaines catégories des plus vulnérables à savoir les personnes atteintes de maladies incurables, les personnes âgées, les femmes enceintes, celles accompagnées de leurs enfants et les mineurs.

Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 1.459 détenus et se répartissent comme suit :

– Grâce sur le reliquat de la peine d’emprisonnement ou de réclusion au profit de 74 détenus.

– Remise de la peine d’emprisonnement ou de réclusion au profit de 1.375 détenus.

– Commutation de la peine à mort en peine perpétuelle au profit de 02 détenus.

– Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 08 détenus.

Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 310 personnes se répartissant comme suit :

– Grâce sur la peine d’emprisonnement ou son reliquat au profit de 100 personnes.

– Grâce sur la peine d’emprisonnement avec maintien de l’amende au profit de 10 personnes.

– Grâce sur la peine d’amende au profit de 190 personnes.

– Grâce sur la peine d’emprisonnement et d’amende au profit de 10 personnes.

Le Maroc célèbre ce samedi le 23e anniversaire de l’intronisation du roi Mohamed VI, qui accédé au pouvoir le 30 juillet 1999 après le décès de son père, feu roi Hassan II le 23 juillet de la même année. À cette occasion, le souverain s’adressera au peuple ce soir, apprend-on du ministère de la Maison royale du Protocole et de la Chancellerie.

(avec MAP)