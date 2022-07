Sauvetage de l’Ocean Viking en Méditerranée, près de 400 migrants à bord

Des dizaines de mineurs non accompagnés et un bébé d’un an. Lundi 25 juillet, 39 personnes avaient été récupérées sur une embarcation en fibre de verre au large de la Libye. Plus tard dans la journée, l’Ocean Viking a porté secours à 80 personnes qui avaient passé plus de 10 heures en mer sur une embarcation pneumatique surchargée et en partie dégonflée, détaille l’ONG dont le siège est à Marseille dans un communiqué.

🔴80 pers. secourues par l’#OceanViking d’une embarcation pneumatique surchargée partiellement dégonflée à 40 milles nautiques des côtes libyennes. Bcp sont épuisées &montrent des signes de détresse émotionnelle après avoir passé +de 10h en mer. 387 rescapés sont désormais à bord pic.twitter.com/takcK7Nlgj — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) July 25, 2022

Dimanche, le navire avait déjà effectué trois opérations de sauvetage (268 personnes secourues). En mai, lors de sa dernière mission en Méditerranée centrale, l’Ocean Viking avait sauvé près de 300 personnes, mais avait dû attendre une dizaine de jours avant de se voir désigner un port en Sicile, pour les débarquer.

Depuis le début de l’année, 990 migrants ont disparu en Méditerranée dont 828 en Méditerranée centrale, la route migratoire la plus dangereuse au monde, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). L’agence onusienne a estimé le nombre de morts et de disparus en 2021 à 2048 en Méditerranée, dont 1553 pour la seule Méditerranée centrale.

Chaque année, des milliers de personnes fuyant conflits ou pauvreté tentent de rejoindre l’Europe en traversant la Méditerranée à partir de la Libye, dont les côtes sont distantes de quelque 300 km de l’Italie.