La station de dessalement de l’Oriental dans les starting-blocks

Afin d’atténuer le déficit d’eau dans la région Nador-Driouech, le groupement marocain composé des entreprises CID, Agro Concept, et Medsurvey réalise l’étude d’un projet de dessalement d’eau de mer dans la région de l’Oriental pour un montant de 12,5 millions de dirhams.

Il s’agit d’un partenariat public-privé entre le ministère de l’Équipement et de l’Eau et le Conseil de la région de l’Oriental pour financer et réaliser ce projet qui vise la construction de cette station dans la région de Nador, avec une capacité annuelle de 100 millions de m3 extensibles à 200 millions de m3.

Pour réaliser ce projet, le groupe marocain a insisté sur l’étude technique, l’étude du milieu marin, l’étude de l’impact-cadre sur l’environnement, l’étude d’évaluation préalable selon la loi 86-12 relative au contrat des PPP, modifiée et complétée par la loi 46-18.

Selon la Direction de la recherche et la planification de l’eau (DRPE), ces prestations revêtent un cadre urgent et ne devront pas dépasser une durée de 15 mois.