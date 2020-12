Bientôt la soif à Casablanca ?

La précarité en eau n’est pas une question récente. Les sécheresses récurrentes ont énormément influencé la disponibilité en eau et plusieurs villes ont connu des coupures. “Nous sommes en situation de stress hydrique puisque le ratio par habitant est aujourd’hui de l’ordre de 650 m3 par an alors qu’il était à 2000 dans les années 70, nous avons donc beaucoup moins d’eau par habitant. Le défi du Maroc est de savoir comment concilier une demande en augmentation constante et des ressources limitées qui sont en baisse”, explique Fouad Amraoui, professeur en hydrologie à l’université Hassan-II de Casablanca et président de l’Association de Recherche Action pour le Développement Durable. Si elle semble moins touchée que les provinces de l’est et…