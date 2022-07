Rentré au bercail, Soufiane El Bakkali considère sa médaille d'or comme "fierté pour tous les Marocains"

L’or au cou, Soufiane El Bakkali ne cache pas sa joie et sa fierté lorsque son avion a atterri vendredi 22 juillet sur le tarmac de l’aéroport Rabat-Salé. « Le message royal de félicitations m’a honoré et fait énormément plaisir. Il m’incitera à consentir davantage d’efforts en vue de hisser haut les couleurs nationales lors des prochaines compétitions », a-t-il déclaré le double médaillé olympique et mondial.

Le champion marocain de 26 ans a fait savoir que son ambition ne va pas s’arrêter aux médailles d’or des JO de Tokyo et des Mondiaux d’Eugene. Sa nouvelle ambition ? Décrocher de nouveaux titres, notamment lors des JO de Paris en 2024 mais aussi de battre le record du monde du 3.000 m steeple.

« J’ai beaucoup progressé depuis mes débuts. J’avais fini 4è aux JO de Rio en 2016, remporté l’argent des mondiaux de Londres-2017 et le bronze à Doha-2019 », a-t-il expliqué celui qui a remporté le 3000 mètres steeple lors des Mondiaux d’Athlétisme d’Eugène au Etats-Unis.

Cette dernière victoire, il dit la partager avec le peuple marocain, ses parents, la Fédération royale marocaine d’athlétisme (FRMA) et son entraîneur qui a indiqué que ce titre mondial est « amplement mérité ».

« Cette médaille d’or est le couronnement de plusieurs années d’efforts et de sacrifices. Les prémisses de ce succès remontent aux JO de Rio-2016 », a expliqué Karim Tlemsani, relevant que le champion olympique marocain est le N.1 mondial pour la 5è fois.

« Aux côtés de Soufiane, nous continuerons le travail afin de réaliser de meilleurs résultats, notamment aux JO de Paris », a noté Tlemsani, notant que « battre le record du monde de la distance fait également partie des objectifs tracés ».

Une réception a été offerte par la FRMA, à son siège, en l’honneur du champion du monde et olympique marocain, marquée par la présence, notamment, du président de l’instance fédérale, Abdeslam Ahizoune, de membres de la sélection nationale d’athlétisme et de la commission technique nationale.

Dans une allocution de circonstance, le président a considéré que le sacre d’El Bakkali et les efforts fournis par son entraineur constituent une « source de fierté pour l’athlétisme marocain ».

« Nous sommes très honorés du message de félicitations adressé à El Bakkali, par SM le Roi Mohammed VI, qui ne cesse d’entourer de Sa haute sollicitude le sport en général, et l’athlétisme et les sportifs marocains en particulier », a souligné le président de la FRMA, estimant que ce titre mondial va inspirer les jeunes athlètes marocains.

Après sa médaille d’or au 3.000 m steeple lors des derniers jeux olympiques à Tokyo, Soufiane El Bakkali a réussi l’exploit de monter sur la plus haute marche du podium des mondiaux d’Eugene pour cette même épreuve.

L’athlète marocain avait ainsi décroché, mardi dernier, la médaille d’or en 8min 25sec 13/100è, devant l’Ethiopien Lamecha Girma, vice-champion olympique et du monde (8:26.01) et le Kenyan, champion du monde en titre kenyan Conseslus Kipruto (8:27.92).

Avant cette performance, Soufiane El Bakkali avait envoyé un signal fort à ses concurrents en signant la Meilleure performance mondiale de l’année de la distance au meeting international Mohammed VI de Rabat début juin (7:58.28).

(Avec MAP)