US-Africa Business Summit : les femmes et les jeunes, deux vecteurs importants de développement en Afrique

Ce panel s’est intéressé en profondeur à la question des femmes, mais aussi aux différentes contraintes auxquelles les jeunes font face en Afrique.

Ces dernières années, plusieurs pays africains ont pu accomplir des progrès remarquables en faveur des femmes et des jeunes, notamment en améliorant leurs perspectives d’emploi et à travers des réformes juridiques significatives, ont souligné les intervenants.

Même si la situation est loin d’être parfaite et que des clivages persistent toujours entre les différents pays du continent, la région continue tout de même à progresser en faveur d’une amélioration des opportunités économiques des femmes et des jeunes.

Les intervenants ont également souligné la nécessité de déployer des investissements conséquents et d’être engagés dans de nouveaux projets sectoriels afin de contribuer à améliorer la situation des femmes et des jeunes.

Autre volet important : celui de l’éducation. À ce titre, il convient de souligner que le Maroc enregistre le plus fort taux de femmes diplômées chaque année au niveau du continent africain.

L’agenda des femmes et des jeunes est d’une importance capitale, et ce non seulement pour l’Afrique, mais aussi pour le reste du monde. Et pour cause, les femmes et les jeunes forment une part majoritaire pour la population mondiale, mais sont aussi le plus grand atout du continent africain.

Les intervenants se sont accordés sur le fait qu’il faudra plus d’efforts et des investissements plus conséquents sur le long terme afin de réussir à transformer durablement leur situation.