“Hasta la vista, baby” : Boris Johnson tire sa révérence aux députés britanniques

Mission largement accomplie”, a assuré Boris Johson en revenant sur ses trois années au pouvoir. Les prochaines semaines seront consacrées à “faire ce que je pense que le public attend que je fasse : avancer sur les dossiers sur lesquels nous avons été élus en 2019”, a-t-il déclaré. “Ces dernières années ont été le plus grand privilège de ma vie”, a ajouté le Premier ministre de 58 ans, qui a démissionné le 7 juillet après une série de scandales et de mensonges.

“Hasta la vista, baby” a-t-il conclu sous les applaudissements des députés de son camp, reprenant la célèbre citation d’Arnold Schwarzenegger dans Terminator 2. Son successeur sera connu le 5 septembre, date de la fin des vacances parlementaires qui commencent vendredi.

« Hasta la vista baby » – Boris Johnson’s final words as he exits #PMQs for the last time to a standing ovation: pic.twitter.com/rlSqVNDX5R

— Alain Tolhurst (@Alain_Tolhurst) July 20, 2022