Royaume-Uni : le gouvernement de Boris Johnson secoué par un nouveau scandale sexuel

Dans une lettre de démission datée de jeudi, le “whip” en chef adjoint (adjoint du responsable de l’administration du système Whip du parti, qui veille à ce que les membres assistent et votent au parlement lorsque la direction du parti requiert un vote à la majorité, ndlr), Chris Pincher, reconnaît avoir “beaucoup trop bu” et présente des excuses pour s’être “couvert de honte, (lui) et d’autres personnes”.

Selon plusieurs médias britanniques, l’élu conservateur de 52 ans a procédé à des attouchements sur deux hommes dont un député dans un club privé du centre de Londres, le Carlton Club, mercredi soir, entraînant des plaintes auprès du Parti conservateur.

S’il a démissionné de sa fonction de “chief whip” adjoint, Chris Pincher reste toutefois député, ce qui a déclenché des appels à son exclusion du parti et à une enquête interne.

“Il est hors de question que les conservateurs ignorent une agression sexuelle éventuelle”, a tweeté Angela Rayner, la numéro 2 du Parti travailliste, principale formation d’opposition.

“Boris Johnson doit maintenant dire comment Chris Pincher peut rester député conservateur”, a-t-elle ajouté, déplorant une “totale dégradation des normes de la vie publique” sous le Premier ministre.

— Angela Rayner 🌹 (@AngelaRayner) June 30, 2022