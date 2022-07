UM6P : l’OCP obtient une nouvelle garantie financière pour la construction du nouveau campus à Rabat

Une première dans le secteur de l’éducation au Maroc et en Afrique. Le Groupe OCP, géant des engrais phosphatés, s’appuiera sur ces fonds pour financer la construction d’un nouveau campus de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Rabat, dont la première phase a été lancée en octobre 2021, annonce le groupe dans un communiqué. Deux nouvelles phases seront achevées d’ici 2024.

Cette opération témoigne de la solidité de la stratégie financière de l’UM6P, mais aussi de la crédibilité de l’approche du groupe en matière d’économie de la connaissance et de choix environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), fait valoir le groupe.

Un campus de près de 2000 étudiants

Ce nouveau campus offrira une formation de haut niveau à près de 2000 étudiants dans des domaines d’études allant de l’économie aux sciences politiques, en passant par les relations internationales, les sciences comportementales et sociales, l’hôtellerie et la gestion.

“Le soutien de MIGA (…) nous permettra d’accroître les compétences, l’innovation et le développement dans des domaines importants que le campus actuel n’offre pas” Hicham El Habti, président de l’UM6P

Le campus accueillera également la première école et incubateur d’entreprises pour l’intelligence artificielle au Maroc. Il disposera aussi de centres multisports, de laboratoires d’apprentissage numérique, d’un centre de langues, d’une bibliothèque et d’une offre hôtelière permettant d’accueillir des invités universitaires et de former des étudiants de la School of Hospitality Business and Management, indique l’OCP.

“Le soutien de MIGA dans le développement de nos nouvelles installations au sein du campus de Rabat nous permettra d’accroître les compétences, l’innovation et le développement dans des domaines importants que le campus actuel n’offre pas”, souligne le président de l’UM6P, Hicham El Habti, cité dans le communiqué.

“Contribuer à la formation du capital humain actuel et futur”

Et de poursuivre : “La mission de l’UM6P est de consolider la position de première ligne du Maroc dans ces domaines, dans une approche basée sur le partenariat afin de stimuler la formation professionnelle essentielle pour l’avenir de l’Afrique. Le Groupe OCP s’est développé pour devenir un acteur majeur de la nutrition des plantes et reste convaincu que l’éducation et la R&D sont des leviers clés pour l’avenir de la sécurité alimentaire et du progrès. Ce développement est passionnant non seulement pour les étudiants marocains, mais aussi pour les jeunes de toute l’Afrique.”

Pour sa part, le vice-président exécutif de MIGA affirme que celle-ci “est fière de faire partie de ce projet où sa garantie consiste à débloquer des financements auprès de prêteurs internationaux à des conditions concurrentielles pour financer le développement d’installations de pointe dans le pays”, avant d’ajouter que “l’expansion des installations de R&D d’UM6P stimulera la compétitivité du Maroc et contribuera à la formation du capital humain actuel et futur qui profitera au pays”.