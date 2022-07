Coopération militaire: Le chef d'état-major israélien Aviv Kochavi attendu au Maroc ce lundi

Lorsqu’il foulera le sol du royaume, ce sera la première visite officielle d’un chef militaire israélien de ce rang au Maroc et au Maghreb. Lieutenant-général et chef d’état-major du Tsahal, Avi Kochavi est attendu la semaine prochaine pour une visite de trois jours au Maroc, rapporte la presse locale.

Pour des raisons de sécurité et de secret-défense sans doute, le censorat des Forces de défense israéliennes avait indiqué vendredi dernier à Channel12, que la communication sur le voyage du haut gradé était soumis à des « restrictions » comme celui sur « le nom du pays arabe où il séjournera« .

Cet embargo dans la communication concernait également la date, la durée, la composition de la délégation israélienne et les autorités marocaines qu’il rencontrera sur place, jusqu’à ce qu’il atterrisse ce lundi 18 juillet dans le royaume.

Citant un responsable israélien, Barak Ravid, l’un des journalistes israéliens les mieux informés en matière de politique étrangère, a indiqué dans un tweet que le voyage d’Aviv Kochavi est prévu au Maroc avec un programme axé sur des « entretiens sur la coopération militaire » entre les deux pays.

BREAKING: Israeli military chief of staff Lt. General Aviv Aviv Kochavi will travel to Morocco in the upcoming week for talks on military cooperation, Israeli official says. This will be the 1st ever such visit

— Barak Ravid (@BarakRavid) July 16, 2022