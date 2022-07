Ifrane abrite la foire régionale de l’artisanat du 29 juillet au 28 août prochain

Organisée en partenariat avec la Fondation “Maison de l’artisan”, la région de Fès-Meknès et la préfecture et la commune d’Ifrane, cette manifestation traduit l’intérêt accordé par la chambre régionale de l’artisanat à la promotion et à la commercialisation des produits de l’artisanat, indique un communiqué à cet effet.

Cette foire initiée en collaboration avec le conseil provincial et les directions provinciales de l’artisanat, vise aussi à insuffler une nouvelle dynamique au secteur, qui a souffert des répercussions de la crise sanitaire liée au Covid-19. Il s’agit également de permettre aux professionnels de reprendre leurs activités et valoriser leurs produits.

(avec MAP)