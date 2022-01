Ifrane : le parc Aïn Vittel bientôt relifté pour 10,5 millions de dirhams

Un appel d’offres a été lancé pour désigner un prestataire chargé des études techniques et du suivi des travaux de requalification de cette attraction touristique. Il s’agit du premier marché d’un chantier qui durera trois ans et pour lequel Al Omrane a mobilisé 10,5 millions de dirhams, selon les documents officiels consultés par TelQuel.

Dans le détail, il s’agit d’aménager “des espaces de divertissement et de loisir, des circuits de promenade et de sport écologique ainsi que des pistes et sentiers équestres”, lit-on sur le cahier des prescriptions spéciales joint au dossier d’appel d’offres.

Al Omrane projette également de créer des points d’exposition des produits du terroir et artisanaux, de réaliser des cours d’eau naturels et artificiels permanents, de construire des parkings pour voitures et calèches. La source Aïn Vittel subira également un réaménagement et le café existant sera démoli pour laisser place à un “espace éducatif”.

Étalé sur 12 hectares, le parc Aïn Vittel d’Ifrane se démarque par sa flore arboricole impressionnante où se mélangent frênes, érables de Montpellier, chênes zéens, peupliers et même des ifs, une espèce protégée en Europe, rare au Maroc et en Afrique du Nord.