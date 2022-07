La Cour de cassation annule les peines de prison à l’encontre d’Omar Hejira et Abdenbi Bioui

Ils étaient condamnés à la prison ferme. Dans la soirée du 20 mars de 2019, la chambre des crimes financiers de la Cour d’appel de Fès avait condamné l’ancien maire istiqlalien de la ville d’Oujda, Omar Hejira, à deux ans de prison ferme, et le président PAM de la région de l’Oriental et président de Bioui Travaux (entreprise de travaux publics), Abdenbi Bioui, à un an de prison.

Les deux responsables étaient poursuivis pour leur implication présumée dans des affaires de fraude et de détournement de fonds. Initialement acquittés par la Cour de première instance en 2017, ces élus ont été ensuite poursuivis en appel sur fond de requête du procureur du roi fondée sur un rapport de la Cour des comptes sur la gestion de la ville d’Oujda.

Hier, la Cour de cassation a annulé le jugement du tribunal de Fès et renvoyé les dossiers vers la Cour d’appel de la capitale. Dix-sept personnes sont aussi poursuivies dans ce procès, dont l’actuel président du conseil préfectoral d’Oujda, Lakhder Haddouch, ancien Haraki élu en 2021 sous les couleurs du PAM.