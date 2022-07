GNL : remise en service des centrales à cycle combiné de Tahaddart et Aïn Béni Mathar

Un communiqué de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) indique, ce mardi 5 juillet, que l’approvisionnement des centrales de Tahaddart et Aïn Béni Mathar en gaz naturel est assuré par le gazoduc Maghreb-Europe (GME) via l’interconnexion gazière Maroc-Espagne fonctionnant en mode flux inversé.

Le Maroc assure donc son approvisionnement en gaz naturel en concluant des contrats d’achat de gaz naturel liquéfié (GNL) sur le marché international et en utilisant les infrastructures gazières des opérateurs espagnols et le GME, précise la même source.

Du gaz américain ?

Selon des médias espagnols, ce gaz acheminé au royaume à travers la partie du GME le reliant à son voisin du nord proviendrait des États-Unis.

En octobre 2021, l’Algérie a fermé le gazoduc Maghreb-Europe, qui fournissait du gaz liquéfié à l’Espagne en traversant le territoire marocain. Auparavant, ce gazoduc livrait annuellement au Maroc un milliard de mètres cubes de gaz naturel liquéfié.

Après la suspension du GME, sur fond de crise diplomatique avec Rabat, Alger avait mis en garde contre toute réorientation vers le Maroc du gaz algérien, désormais transporté en Espagne via Medgaz (gazoduc hispano-algérien qui passe par la Méditerranée).

(avec MAP)