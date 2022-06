Législatives 2021 : la Cour constitutionnelle invalide l’élection de deux députés du PAM et de l’Istiqlal

Le PAM et l’Istiqlal perdent deux autres sièges à la Chambre des représentants. Suite aux requêtes d’Abdelhak Hilal du PPS et de l’ancien maire de Casablanca, Abdelaziz El Omari du PJD, la Cour constitutionnelle a invalidé, mardi, l’élection de deux parlementaires à la Chambre des représentants. Il s’agit d’Abdelhak Chafik, élu sous les couleurs du PAM, et de l’Istiqlalien Ismail Benbi.

Selon le texte de l’avis de la Cour, cette décision se base sur le fait que les deux parlementaires concernés “ont diffusé (sur les réseaux sociaux, ndlr) et distribué aux électeurs des affiches qui ne contenaient pas les noms et photos de l’ensemble des candidats de leurs listes”.

Ainsi, l’instance de Said Ihrai a appelé à l’organisation d’élections partielles dans cette même circonscription, conformément à l’article 91 de la loi organique de la Chambre des représentants.

En revanche, la juridiction a refusé la requête du candidat du PPS d’invalider l’élection du député et actuel président de l’arrondissement d’Ain Chock, Mohamed Chafik Benkirane, élu sous les couleurs du parti du chef du gouvernement (RNI).

Selon la demande de Hilal, ce parlementaire de la majorité “aurait employé l’argent dans les élections”, citant une citoyenne affirmant avoir été témoin d’une scène d’échange d’argent contre des voix en faveur du candidat du RNI. La Cour a qualifié d’“insuffisant” le témoignage de cette citoyenne, et classé le dossier pour manque de preuves.

Pour rappel, le député du RNI avait dominé les résultats des législatives dans cette circonscription de la ville de Casablanca avec plus de 8700 voix. Il avait été suivi par Abdelhak Chafik, du parti du tracteur, et par Ismail Benbi du parti d’Allal El Fassi.

En mai dernier, la même juridiction avait invalidé les résultats du scrutin du 8 septembre dans la circonscription parlementaire d’Al Hoceima, privant quatre députés de leurs sièges à la Chambre basse du Parlement. Il s’agissait de Nourdin Moudian (Istiqlal), Mohamed El Hammouti (PAM), Mohamed El Aaraj (Mouvement populaire) et Boutahar El Boutahri (RNI).